A Berlino il vertice della Nato (per sostenere Kiev): “L’Ucraina può vincere questa guerra” (Di domenica 15 maggio 2022) “L’Ucraina può vincere questa guerra”. Così Mircea Geoana, vice segretario generale della Nato, arrivando all’incontro informale dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Alleanza, a Berlino. “C’è stato un immenso supporto pubblico per L’Ucraina”, aggiunge dopo la vittoria della Kalush Orchestra all’Eurovision con le “congratulazioni”, “da tutta l’Europa e dall’Australia” e “il messaggio che vogliamo mandare a Putin è che hanno iniziato la guerra più cinica e brutale dalla Seconda guerra Mondiale”. “Siamo uniti, siamo forti, continueremo – afferma – ad aiutare gli ucraini a vincere questa guerra”. Geoana si è poi detto fiducioso che possano ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 15 maggio 2022) “può”. Così Mircea Geoana, vice segretario generale, arrivando all’incontro informale dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Alleanza, a. “C’è stato un immenso supporto pubblico per”, aggiunge dopo la vittoriaKalush Orchestra all’Eurovision con le “congratulazioni”, “da tutta l’Europa e dall’Australia” e “il messaggio che vogliamo mandare a Putin è che hanno iniziato lapiù cinica e brutale dalla SecondaMondiale”. “Siamo uniti, siamo forti, continueremo – afferma – ad aiutare gli ucraini a”. Geoana si è poi detto fiducioso che possano ...

Advertising

RaiTre : RT @Mezzorainpiu: Oggi il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale @luigidimaio sarà a #mezzorainpiu in collegamento da Be… - GiulioTerzi : Kiev: 'Su Azovstal usate bombe al fosforo'Il vertice Nato: 'L'Ucraina può vincere' - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Per la #Nato l’#Ucraina può vincere la guerra. #ultimora #Ukraine - bezzifer : Vertice Nato a Berlino: “L’Ucraina può vincere”. 007 inglesi, i russi perdono slancio nel Donbass - GermanicoMMA : A e'cosi? Continuerete ad aiutare gli ucraini a vincere questa guerra?? Non a cercare un accordo di pace!! GUERRAFO… -