WTA Roma 2022 | Ons Jabeur batte Daria Kasatkina in tre set ed approda in finale

(Di sabato 14 maggio 2022) Il tabellone principale di singolare del torneo WTA 1000di tennis è proseguito oggi, sabato 14 maggio, con la disputa della seconda semitra Onse la russa: vittoria della tunisina, testa di serie numero 9, in tre set per 6-4 1-6 7-5 in un’ora e 56 minuti. Domani finalissima contro la polacca Iga Swiatek. Nel primo set si registrano quattro break, due per parte, nei primi cinque giochi, e l’equilibrio perdura poi fino al 4-4. La tunisina trova lo strappo a quindici nel nono gioco, poi annulla due occasioni per il controbreak ed al primo set point chiude il primo parziale sul 6-4 dopo 37 minuti. La seconda partita viene dominata invece dalla russa, che trova il break a quindici nel secondo game e poi strappa ancora il servizio all’avversaria, ...

