VIDEO: Un match “per famiglie” degenera in un bagno di sangue, la polizia apre un’indagine (Di sabato 14 maggio 2022) Un match in Inghilterra tra Ronnie Thatcher e Blizzard ha fatto parlare molto negli ultimi giorni, e non per il risultato. La Colliery Championship Wrestling ha tenuto al New Seaham Conservative Club un evento “adatto alle famiglie, promessa evidentemente non mantenuta dagli organizzatori. L’incontro tra i lottatori è stato così intenso che i due hanno lasciato il ring e i suoi dintorni intrisi di sangue. I due si sono picchiati utilizzando anche lampadine e tagliaerba. Il problema è che tra gli 80 presenti tra il pubblico c’erano diversi bambini e per questo la polizia ha deciso di avviare un’indagine. L’organizzatore dell’incontro ha dovuto affrontare lo sdegno sui social quando i filmati dell’evento hanno cominciato a diffondersi sulla rete. Lo showrunner, James Brass, si è scusato dicendo ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 14 maggio 2022) Unin Inghilterra tra Ronnie Thatcher e Blizzard ha fatto parlare molto negli ultimi giorni, e non per il risultato. La Colliery Championship Wrestling ha tenuto al New Seaham Conservative Club un evento “adatto alle, promessa evidentemente non mantenuta dagli organizzatori. L’incontro tra i lottatori è stato così intenso che i due hanno lasciato il ring e i suoi dintorni intrisi di. I due si sono picchiati utilizzando anche lampadine e tagliaerba. Il problema è che tra gli 80 presenti tra il pubblico c’erano diversi bambini e per questo laha deciso di avviare. L’organizzatore dell’incontro ha dovuto affrontare lo sdegno sui social quando i filmati dell’evento hanno cominciato a diffondersi sulla rete. Lo showrunner, James Brass, si è scusato dicendo ...

Advertising

Inter : ?? | GOAL GALLERY ? 1/4, il super gol di #Barella che ha aperto il match dell'Olimpico, ma che gol ha fatto? ??… - SuperTennisTv : Su le mani per Fabio e Simone?? Si va in SEMIFINALE a Roma! ?? Match in differita alle 23:00 su #SuperTennisTV… - SkySport : Internazionali Roma, malore sugli spalti: stop al match e Sinner porta l'acqua ? - RaiNews : Secondo le prime stime almeno 11 mila persone erano radunate all'esterno per seguire il match sui maxi schermo #NBA - AssisiVirtual : RT @ACPerugiaCalcio: ?? SUPER MATCH DAY! ?? ?? #BresciaPerugia ? 1??8?? ?? #Rigamonti ?? @SkySports @DAZN_IT @HelbizLive Tutti gli aggiornam… -