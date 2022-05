Una squadra, Domenico Procacci: “L’Italia di Coppa Davis, tra Commedia all'Italiana e dramma shakespeariano" (Di sabato 14 maggio 2022) La docu-serie Sky Original Una squadra arriva in tv su Sky Documentaries dal 14 maggio alle 21.15, on demand e in streaming su NOW; i primi due episodi saranno in onda anche su Sky Sport Uno domenica 15 maggio, subito dopo la finale degli Internazionali d'Italia: abbiamo incontrato il cast alla conferenza di presentazione. "È una storia in bilico tra la Commedia all'Italiana e il dramma shakespeariano". Così Domenico Procacci, sorprendente regista della docuserie Una squadra, parla dell'Italia del tennis degli anni Settanta, quella che si giocava ogni anno la finale di Coppa Davis. La squadra era formata da quattro giocatori, quattro campioni: Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 14 maggio 2022) La docu-serie Sky Original Unaarriva in tv su Sky Documentaries dal 14 maggio alle 21.15, on demand e in streaming su NOW; i primi due episodi saranno in onda anche su Sky Sport Uno domenica 15 maggio, subito dopo la finale degli Internazionali d'Italia: abbiamo incontrato il cast alla conferenza di presentazione. "È una storia in bilico tra laall'e il". Così, sorprendente regista della docuserie Una, parla dell'Italia del tennis degli anni Settanta, quella che si giocava ogni anno la finale di. Laera formata da quattro giocatori, quattro campioni: Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, ...

Advertising

OfficialASRoma : Domani sera saremo tutti insieme ancora una volta ?? Dalla prima partita a oggi il vostro supporto è stato incredib… - FBiasin : Quasi sempre i giocatori si improvvisano tifosi della loro squadra per questioni di opportunismo. Quasi mai i tifo… - TV8it : Comunque, vi diamo la buonanotte con una notizia che non vi farà dormire. QUALCUNO tornerà settimana prossima a… - giancadeandreis : Uno dei grandi vantaggi del non essere famosi è che quando muori non ti possono accollare il tifo per una squadra che non è la tua. - Carlo3stars : RT @ilciccio67: Domanda semplicissima. Se una squadra va una sola volta in area durante la partita e subisce un fallo da rigore, va fischia… -