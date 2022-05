Ucraina, G7: "Non riconosceremo mai frontiere imposte dalla Russia" (Di sabato 14 maggio 2022) I Paesi del G7 "non riconosceranno mai i confini" che la Russia sta cercando di imporre con la forza all'Ucraina. E' quanto si legge nella dichiarazione finale rilasciata al termine della riunione in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) I Paesi del G7 "non riconosceranno mai i confini" che lasta cercando di imporre con la forza all'. E' quanto si legge nella dichiarazione finale rilasciata al termine della riunione in ...

Advertising

martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - GiovaQuez : Capuozzo: 'Non siamo in Ucraina per salvare Kiev, ma se interveniamo per la Crimea violiamo il diritto all'autodete… - Agenzia_Ansa : La Russia da domani sospenderà le forniture di elettricità alla Finlandia a causa di bollette non pagate. Lo ha ann… - Diego_Bruno80 : RT @flayawa: Per Draghi la pandemia non è finita e la guerra in Ucraina legittima un nuovo stato di emergenza. Il governo persevera nell’a… - sardo_anonimo : RT @debbyRome: Tra pochi giorni si voterà per togliere,in caso di pandemia,la sovranità sanitaria ai singoli stati e lasciare all'#OMS pien… -