TORINO-NAPOLI 0-1 | COMMENTO TECNICO-STATISTICO

(Di sabato 14 maggio 2022) Impegnativa e caratteriale prova agonistica degli Azzurri, in quel di, contro la temibile squadra granata allenata da Mister Ivan Juric.0-1 (Primo Tempo 0-0). Azioni salienti Primo Tempo, 1-5. Azioni salienti totali 3-11. Percentuali realizzative 0% - 9%. Avversario tosto, gara tosta. Ilsi dimostra molto equilibrato e coeso. Subisce molto poco. E sempre, e soltanto, per marcature troppo larghe nella propria area di rigore. Però davanti crea sempre pericoli. Distribuiti, in maniera omogenea, lungo tutto l'arco temporale della partita. Ho la forte impressione che, quando risultano appena sopra la sufficienza, i rendimenti di campo dei vari Ruiz, Anguissa, Insigne, Mertens, ildiventa automaticamente ipercompetitivo. Insieme agli altri, la cattiva sorte non ce ...