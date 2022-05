Spezia, tre gol in rimonta a Udine e salvezza matematica: finisce 2 - 3 (Di sabato 14 maggio 2022) Vittoria (meritata) e salvezza matematica per lo Spezia a Udine. finisce 3 - 1 per i liguri, ma in vantaggio c'era andata la squadra di Cioffi con Molina al 26'. Pareggio di Verde dopo 9 minuti, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 14 maggio 2022) Vittoria (meritata) eper lo3 - 1 per i liguri, ma in vantaggio c'era andata la squadra di Cioffi con Molina al 26'. Pareggio di Verde dopo 9 minuti, ...

