"Sono tutte scuse" Bordata contro la Juventus: l'accusa da chi meno te l'aspetti (Di sabato 14 maggio 2022) Continuano le polemiche dopo la sconfitta di coppa Italia della Juventus; i bianconeri Sono stati criticati da una persona insospettabile. La Juventus, lunedì sera, saluterà i suoi tifosi nel match casalingo contro la Lazio; una partita che i bianconeri avrebbero voluto affrontare con la vittoria in coppa Italia. All'Olimpico, invece, è arrivata una sconfitta per quattro a due (con tanto di polemiche per il rigore del momentaneo due a due) che ha certificato l'impossibilità di chiudere la stagione con un trofeo. Il post è stato caratterizzato da diverse critiche e non solo per la direzione del direttore di gare ma anche per i cambi di Allegri e l'atteggiamento, piuttosto insolito, del tecnico nel corso del secondo tempo e nei supplementari. LaPresseInutile, però, negare come la sfida di coppa Italia abbia fatto rumore ...

