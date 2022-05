Segreti e misteri nel prezzo del gas

Leggi su panorama

(Di sabato 14 maggio 2022) Non sappiamo quanto lo pagano le compagnie che ce lo forniscono. Né è possibile conoscere i dettagli dei nuovi contratti che saremo costretti a sottoscrivere. Mentre il costo finale cambia in base alla provenienza e tante variabili che entrano in gioco. Una cosa è (quasi) certa: in futuro, e per lungo tempo, questa fonte di energia sarà per noi sempre più cara. Il funzionamento delle nostre industrie, l’elettricità che usiamo, il calore che ci protegge d’inverno, dipendono da una materia prima, il metano, di cui non conosciamo il. O meglio, sappiamo quanto vale sul mercato internazionale, ma non quanto lo stanno pagando le compagnie energetiche che ce lo forniscono. È un segreto. E così non sapremo neppure quanto gli italiani dovranno sborsare per il gas naturale, cioè il metano, che il governo sta cercando di accaparrarsi in Algeria, Congo, Azerbaigian, Angola, ...