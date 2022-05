Mourinho sempre Special One (Di sabato 14 maggio 2022) La Roma vince 1-0 contro il Leicester conquistando una storica finale di Conference League. José Mourinho diventa il primo allenatore a raggiungere la finale di tutte e tre le competizioni europee. . Mourinho: carriera e ascesa dello Special One José Mourinho nasce a Setubal il 26 gennaio 1963. Inizia la sua carriera da allenatore in giovane età, quando a 22 anni capisce che le sue ambizioni da calciatore sono naufragate. Dopo qualche esperienza in diverse squadre giovanili del Portogallo, inizia ad assaporare il calcio che conta nel 1992. Inizialmente ricopre il ruolo di interprete e assistente per Bobby Robson, allora alla guida dello Sporting Lisbona. I due si separeranno nel 1997 dopo aver lavorato insieme anche al Porto e al Barcellona. La prima vera occasione di diventare capo allenatore in prima squadra gli ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 14 maggio 2022) La Roma vince 1-0 contro il Leicester conquistando una storica finale di Conference League. Josédiventa il primo allenatore a raggiungere la finale di tutte e tre le competizioni europee. .: carriera e ascesa delloOne Josénasce a Setubal il 26 gennaio 1963. Inizia la sua carriera da allenatore in giovane età, quando a 22 anni capisce che le sue ambizioni da calciatore sono naufragate. Dopo qualche esperienza in diverse squadre giovanili del Portogallo, inizia ad assaporare il calcio che conta nel 1992. Inizialmente ricopre il ruolo di interprete e assistente per Bobby Robson, allora alla guida dello Sporting Lisbona. I due si separeranno nel 1997 dopo aver lavorato insieme anche al Porto e al Barcellona. La prima vera occasione di diventare capo allenatore in prima squadra gli ...

