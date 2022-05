(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Lasi preparerebbe a convocare unper decidere l’, sul modello di quello che vorrebbe fare a Kherson. E’ quanto sostiene Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della città in esilio, che cita fonti rimaste asecondo cui sarebbe inzione un voto, la cui tenuta potrebbe essere annunciato domani. “Abbiamo alcune informazioni che le autorità russe starebberondo une che potrebbe essere anche convocato domani, ma non sappiamo se sarà così – ha detto al britannico Observer – Ma vediamo una grande integrazione dinel sistema russo, nel sistema educativo e bancario”. Da settimane nel porto sul Mar d’Azov si è insediata un’amministrazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | I soldati dentro l'acciaieria Azovstal cantano e fuori si sentono le esplosioni. I bombardamenti russi su… - zazoomblog : Mariupol “Russia prepara referendum su annessione” - #Mariupol #“Russia #prepara - StefaniaFalone : RT @Adnkronos: Secondo le autorità di #Mariupol la #Russia prepara un referendum per l’annessione. #Ucraina - Rosabianca123 : RT @BimbePeppe: Dove sono quelli che dicevano che i russi stavano inviando aiuti umanitari nei territori occupati? Arriverà il giorno che… - UnicronPlanetM : RT @MIRKOJEEP: Il video in questione (1°parte) mostrerebbe Il Comitato Investigativo della Russia che continua a studiare i materiali otten… -

Lasi preparerebbe a convocare un referendum aper decidere l'annessione, sul modello di quello che vorrebbe fare a Kherson. E' quanto sostiene Petro Andryushchenko, consigliere del ...Nel suo ultimo video Zelensky parla di colloqui "molto complessi" con laper far uscire gli ultimi difensori dallo stabilimento Azovstal di, aggiungendo che Kiev si avvale di "...Dal palco del Pala Alpitour, infatti, la band ha detto: "Per favore, aiutate l'Ucraina, per favore aiutate Mariupol ... un caso per l'esclusione della Russia dalla manifestazione.Mosca si sta preparando a indire "un referendum a Mariupol per decidere se la città si unirà alla Russia". Lo hanno affermato funzionari ucraini, dopo l'annuncio di un voto simile nella regione separa ...