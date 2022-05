Mal di testa, smettila di usare i farmaci: con un semplice esercizio puoi farlo sparire (Di sabato 14 maggio 2022) Esiste un rimedio fai-da-te contro il fastidioso mal di testa, gratuito ed efficace. Invece di ricorrere ai farmaci, prova questo semplice escamotage. mal di testa (fonte pexels)Il mal di testa rappresenta una cattiva compagnia per milioni di italiani, ed è una problematica molto diffusa e ricorrente. Le cefalee, infatti, affliggono una grossa fetta della popolazione, ed è molto comune ricorrere a rimedi farmacologici per arginare il dolore pulsante. Non a caso molte donne portano sempre con sé una pochette con i farmaci più comunemente utilizzati contro l’antipatico cerchio alla testa. Attenzione, però: come ogni rimedio di natura artificiale, le loro componenti potrebbero a lungo andare danneggiare l’organismo, originando pericolosi effetti collaterali. Qui di ... Leggi su ck12 (Di sabato 14 maggio 2022) Esiste un rimedio fai-da-te contro il fastidioso mal di, gratuito ed efficace. Invece di ricorrere ai, prova questoescamotage. mal di(fonte pexels)Il mal dirappresenta una cattiva compagnia per milioni di italiani, ed è una problematica molto diffusa e ricorrente. Le cefalee, infatti, affliggono una grossa fetta della popolazione, ed è molto comune ricorrere a rimedi farmacologici per arginare il dolore pulsante. Non a caso molte donne portano sempre con sé una pochette con ipiù comunemente utilizzati contro l’antipatico cerchio alla. Attenzione, però: come ogni rimedio di natura artificiale, le loro componenti potrebbero a lungo andare danneggiare l’organismo, originando pericolosi effetti collaterali. Qui di ...

Advertising

callmeroora : il mal di testa non mi lascia mai - lucia_marziali : @1V4vendetta @ALESSAN1378 No comment, ho sofferto di cefalea a grappolo x decenni, santa menopausa ?????ora sto megl… - hervindipity : @soapkttn + mal di testa - Lorenzo_1976 : RT @PecoraleLuigi: @GiovaQuez @Ilona_ple Questo è un altro mal di testa che da anni mi assedia Oggi, giustamente parliamo dell'ucraina, ma… - Erosofficiale : Mal di testa e cervicale in fiamme E allora ditelo che sono un rottame -