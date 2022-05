Johnny Depp si prende una pausa dal processo contro Amber Heard e va in vacanza in Europa (Di sabato 14 maggio 2022) Johnny Depp si è preso una pausa dal processo contro l'ex moglie, concedendosi una vacanza in Europa tra il sud della Francia e il Sussex, una contea nel sud dell'Inghilterra. Johnny Depp, proprio come il giudice del suo processo contro l'ex moglie Amber Heard, ha deciso di allontanarsi dalla Virginia durante la pausa regalandosi una vacanza in Europa. Depp, 58 anni, ha visitato paesi come Francia e Inghilterra, rilassandosi in compagnia di alcuni amici e cercando di dimenticare per un momento tutta la pressione dei media a cui è sottoposto mentre è protagonista del processo che si sta ... Leggi su movieplayer (Di sabato 14 maggio 2022)si è preso unadall'ex moglie, concedendosi unaintra il sud della Francia e il Sussex, una contea nel sud dell'Inghilterra., proprio come il giudice del suol'ex moglie, ha deciso di allontanarsi dalla Virginia durante laregalandosi unain, 58 anni, ha visitato paesi come Francia e Inghilterra, rilassandosi in compagnia di alcuni amici e cercando di dimenticare per un momento tutta la pressione dei media a cui è sottoposto mentre è protagonista delche si sta ...

