Il Venezia retrocesso ferma la Roma 1 - 1, quattro traverse per i giallorossi (Di sabato 14 maggio 2022) Roma - Venezia Roma, 14 maggio 2022 - Partiamo dalla fine, quando al 98', in mischia la Roma reclama rigore per un tocco di mano di Ceccaroni , Sozza lascia proseguire e il Venezia parte in ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022), 14 maggio 2022 - Partiamo dalla fine, quando al 98', in mischia lareclama rigore per un tocco di mano di Ceccaroni , Sozza lascia proseguire e ilparte in ...

Advertising

sportface2016 : +++Il #Venezia è matematicamente retrocesso in #SerieB con due partite di anticipo+++#SerieA - GoalItalia : #EmpoliSalernitana finisce 1-1 Il Venezia è matematicamente retrocesso in Serie B ? - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A VENEZIA RETROCESSO ARITMETICAMENTE IN SERIE B Decisive le due sconfitte con la Salernitana… - GiancarloPoli7 : RT @zaccavgni: venezia retrocesso matematicamente, contro chi devono giocare questa sera? SEMPRE LORO - Kurosh_74 : @gippu1 Il Venezia dice male alla Roma. Poche settimane prima del famoso 5 maggio perse due punti in laguna contro… -