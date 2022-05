Il produttore, la recensione: la locura turca (Di sabato 14 maggio 2022) La nostra recensione de Il produttore, la serie tv appena arrivata su Netfkix, un universo in cui la locura incontra l'amore per il cinema. "Io parlo della locura, Renè, la locura. La pazzia, la cerveza, la tradizione o merda, come la chiami tu, ma con una bella spruzzata di pazzia, il peggior conservatorismo che però si tinge di simpatia, di colore, di paillettes". Chissà se i realizzatori de Il produttore, serie turca appena rilasciata su Netflix, avranno mai visto Boris, fatto sta che tutto l'universo qui proposto è pura locura. Come sottolineeremo nella nostra recensione de Il produttore, il mondo creato da Cem Yilmaz (qui anche protagonista) è pura goliardia intrisa di un amore profondo e sincero per il mondo del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 14 maggio 2022) La nostrade Il, la serie tv appena arrivata su Netfkix, un universo in cui laincontra l'amore per il cinema. "Io parlo della, Renè, la. La pazzia, la cerveza, la tradizione o merda, come la chiami tu, ma con una bella spruzzata di pazzia, il peggior conservatorismo che però si tinge di simpatia, di colore, di paillettes". Chissà se i realizzatori de Il, serieappena rilasciata su Netflix, avranno mai visto Boris, fatto sta che tutto l'universo qui proposto è pura. Come sottolineeremo nella nostrade Il, il mondo creato da Cem Yilmaz (qui anche protagonista) è pura goliardia intrisa di un amore profondo e sincero per il mondo del ...

Il produttore, la recensione: la locura turca Come sottolineeremo nella nostra recensione de Il produttore , il mondo creato da Cem Yilmaz (qui anche protagonista) è pura goliardia intrisa di un amore profondo e sincero per il mondo del cinema.