"Fossa comune con 500 persone con mani legate e pallottola in testa": la denuncia dell'arcivescovo di Kiev

Una fossa comune nella quale sono stati trovate 500 persone con le mani legate e con una pallottola in testa. A denunciarlo è l'arcivescovo di Kiev Sviatoslav Shevchuk, in videocollegamento con il convegno nazionale per la pastorale della Salute della Cei, a Cagliari. "Sono state assassinate in un modo crudele, nello stesso modo dei tempi di Stalin assassinarono gente innocente e li mettevano nelle fosse comuni" ha sottolineato Shevchuk nel corso del collegamento. L'alto prelato ha raccontato che durante l'assalto a Kiev delle truppe russe non pensava che sarebbe "riuscito a sopravvivere perché la capitale in tre giorni era quasi circondata. L'esercito ucraino è stato capace di fermare i carri armati russi a 50 ...

