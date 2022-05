Eurovision 2022, finale: Mahmood&Blanco infiammano Palaolimpico (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) - Eurovision 2022, il Palaolimpico di Torino è esploso con Mahmood & Blanco. I vincitori di Sanremo hanno una versione rinnovata di 'Brividi' di grande impatto emotivo e scenografico per la serata finale della kermesse in corso a Torino. Mahmood è entrato in scena per primo, in look total black, attaccando il brano a cappella, raggiunto dopo le prime parole da Blanco in completo bianco con ricami argento. Gran finale con dialogo occhi negli occhi che si è chiuso con un abbraccio. Accolto da grandissimi applausi in platea. Dopo due semifinali seguite da oltre 5 milioni di telespettatori, la finale dell'Eurovision Song Contest 2022 si è aperta con un'invocazione di pace. A dare il via alla kermesse l'opening act di Rocking 1000 con ‘Give ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) -, ildi Torino è esploso con Mahmood & Blanco. I vincitori di Sanremo hanno una versione rinnovata di 'Brividi' di grande impatto emotivo e scenografico per la seratadella kermesse in corso a Torino. Mahmood è entrato in scena per primo, in look total black, attaccando il brano a cappella, raggiunto dopo le prime parole da Blanco in completo bianco con ricami argento. Grancon dialogo occhi negli occhi che si è chiuso con un abbraccio. Accolto da grandissimi applausi in platea. Dopo due semifinali seguite da oltre 5 milioni di telespettatori, ladell'Song Contestsi è aperta con un'invocazione di pace. A dare il via alla kermesse l'opening act di Rocking 1000 con ‘Give ...

Advertising

fraversion : ecco la scaletta della finale di Eurovision 2022! #Eurovision - Agenzia_Ansa : I Maneskin: 'Gli artisti si espongano, sull'Ucraina non si possono avere incertezze'. La band sarà ospite della fin… - Agenzia_Ansa : Fan in delirio per Blanco e Mahmood a Torino. I due artisti lasciano l'hotel per andare a fare le prove prima della… - wascrivodizain : Elliot porta il pezzo scritto per Rue completo all’ #Eurovision 2022 . - antoniettampa : I cantanti ucraini hanno lanciato un appello per salvare Mariupol. Non pensavo di potermi commuovere guardando l'Eu… -