Ethan Torchio | chi è la fidanzata Laura Alfonsa Castelli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 maggio 2022) Damiano David ha confessato il suo lungo legame con l’influencer Giorgia Soleri, poi la vulcanica Victoria De Angelis è stata pizzicata in compagnia di una biondina in quel di Parigi. Infine, sono spuntate anche foto dicon una misteriosa ragazza dai capelli biondi, sua presunta nuova. Dopo il loro tour americano con l’apertura del concerto dei Rolling Stones, la vittoria agli Mtv Emas e gli ascolti da record che li ha resi gli artisti italiani più ascoltati su Spotify, gli occhi di tutti sono puntati sui Maneskin. Gioco forza, a noi/voi/tutt* i fan non basta più conoscere il significato delle canzoni o vedere una performance particolarmente ben riuscita, ma vogliamo dare una sbirciata al dietro le quinte della vita dei quattro. A fare da Gossip Girl è la pagina Instagram Maneskinfan Ukr, che ha pubblicato in ...