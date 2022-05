CITOFONARE RAI2: PEREGO E VENTURA SALUTANO IL PUBBLICO. A SETTEMBRE SI RIPARTE (Di sabato 14 maggio 2022) Ultima puntata di questa edizione per CITOFONARE RAI2, domenica 15 maggio alle 12.15 su RAI2. Ospite di Paola PEREGO e Simona VENTURA sarà Elettra Lamborghini, che si divertirà con le conduttrici tra giochi e canzoni in un’intervista un po’ fuori dagli schemi e per lei anche molte sorprese. Il talk show del mezzogiorno festivo di RAI2 tornerà a SETTEMBRE. In studio, per cantare i tormentoni dell’estate e non solo, ci sarà anche un altro amico: Marcello Cirillo che suonerà assieme alla band Isola Delle Rose. Interverranno in studio, per salutare e ringraziare il PUBBLICO anche Massimo Cannoletta, Tinto, Gianluca Timpone, i vicini di casa e tutti gli altri protagonisti che hanno contribuito al gradimento di CITOFONARE ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 14 maggio 2022) Ultima puntata di questa edizione per, domenica 15 maggio alle 12.15 su. Ospite di Paolae Simonasarà Elettra Lamborghini, che si divertirà con le conduttrici tra giochi e canzoni in un’intervista un po’ fuori dagli schemi e per lei anche molte sorprese. Il talk show del mezzogiorno festivo ditornerà a. In studio, per cantare i tormentoni dell’estate e non solo, ci sarà anche un altro amico: Marcello Cirillo che suonerà assieme alla band Isola Delle Rose. Interverranno in studio, per salutare e ringraziare ilanche Massimo Cannoletta, Tinto, Gianluca Timpone, i vicini di casa e tutti gli altri protagonisti che hanno contribuito al gradimento di...

Advertising

bubinoblog : CITOFONARE RAI2: PEREGO E VENTURA SALUTANO IL PUBBLICO. A SETTEMBRE SI RIPARTE - marcelloCirillo : RT @cirillofanpage: Prove in corso…e domani ricordate di citofonare a rai2! @marcelloCirillo @Simo_Ventura @peregopaola #marcellocirillo @R… - cirillofanpage : Prove in corso…e domani ricordate di citofonare a rai2! @marcelloCirillo @Simo_Ventura @peregopaola… - SanremoAncheNoi : RT @cirillofanpage: Ultima imperdibile puntata di #citofonarerai2 ospite di ?@peregopaola? e ?@Simo_Ventura? ?@marcelloCirillo? non mancate… - marcelloCirillo : RT @cirillofanpage: Ultima imperdibile puntata di #citofonarerai2 ospite di ?@peregopaola? e ?@Simo_Ventura? ?@marcelloCirillo? non mancate… -

Ultimo appuntamento con Citofonare Rai2 Con Paola Perego e Simona Ventura anche Elettra Lamborghini Ultima puntata di questa edizione per ' Citofonare Rai2 ', domenica 15 maggio alle 12.15 su Rai2. Ospite di Paola Perego e Simona Ventura sarà Elettra Lamborghini , che si divertirà con le conduttrici tra giochi e canzoni in un'intervista ... The Band, venerdì la finale: Isoladellerose primi in classifica (per ora ...Il trio nel talent di Rai1 è seguito dal coach Enrico Nigiotti ma la band non è un volto noto per il pubblico Rai poiché si sono fatti conoscere ed apprezzare nel programma domenicale Citofonare Rai2 ... Rai Storia The Band, venerdì la finale: Isoladellerose primi in classifica (per ora) Il trio nel talent di Rai1 è seguito dal coach Enrico Nigiotti ma la band non è un volto noto per il pubblico Rai poiché si sono fatti conoscere ed apprezzare nel programma domenicale Citofonare Rai2 ... Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego tornerà il prossimo autunno: le parole della conduttrice Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego potrebbe tornare anche il prossimo autunno. Ecco le parole di Simona Ventura che anticipano il futuro dello show. Con Paola Perego e Simona Ventura anche Elettra Lamborghini Ultima puntata di questa edizione per '', domenica 15 maggio alle 12.15 su. Ospite di Paola Perego e Simona Ventura sarà Elettra Lamborghini , che si divertirà con le conduttrici tra giochi e canzoni in un'intervista ......Il trio nel talent di Rai1 è seguito dal coach Enrico Nigiotti ma la band non è un volto noto per il pubblico Rai poiché si sono fatti conoscere ed apprezzare nel programma domenicale... Ultimo appuntamento con "Citofonare Rai2" - RAI Ufficio Stampa Il trio nel talent di Rai1 è seguito dal coach Enrico Nigiotti ma la band non è un volto noto per il pubblico Rai poiché si sono fatti conoscere ed apprezzare nel programma domenicale Citofonare Rai2 ...Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego potrebbe tornare anche il prossimo autunno. Ecco le parole di Simona Ventura che anticipano il futuro dello show.