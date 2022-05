“Ci siamo lasciati”. Annuncio a sorpresa dell’ex UeD. La parola fine a poco dalla ‘scelta’ (Di sabato 14 maggio 2022) Importante novità a Uomini e Donne, o meglio, per un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. La notizia è ormai stata diffusa ufficialmente dal diretto interessato e non ci sarebbero possibilità di recupero. Infatti, ha comunicato al pubblico del programma e a tutti i suoi fan di essersi ormai lasciato definitivamente. Le sue parole sono state molto dirette e non hanno lasciato spazio a qualsiasi tipo di interpretazione. Stiamo parlando dell’ex cavaliere Marcello Messina. Prima di dirvi cosa ha dichiarato Marcello Messina di Uomini e Donne, nelle scorse ore è emersa un’altra news interessante su una coppia formatasi grazie alla trasmissione, quella tra Caterina Corradino e Biagio Buonomo. Lei ha infatti rivelato che si sposeranno, ma non solo: “Vorremmo che Gemma officiasse il nostro matrimonio in spiaggia e lei ha acconsentito. Poi abbiamo invitato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Importante novità a Uomini e Donne, o meglio, per un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. La notizia è ormai stata diffusa ufficialmente dal diretto interessato e non ci sarebbero possibilità di recupero. Infatti, ha comunicato al pubblico del programma e a tutti i suoi fan di essersi ormai lasciato definitivamente. Le sue parole sono state molto dirette e non hanno lasciato spazio a qualsiasi tipo di interpretazione. Stiamo parlandocavaliere Marcello Messina. Prima di dirvi cosa ha dichiarato Marcello Messina di Uomini e Donne, nelle scorse ore è emersa un’altra news interessante su una coppia formatasi grazie alla trasmissione, quella tra Caterina Corradino e Biagio Buonomo. Lei ha infatti rivelato che si sposeranno, ma non solo: “Vorremmo che Gemma officiasse il nostro matrimonio in spiaggia e lei ha acconsentito. Poi abbiamo invitato ...

