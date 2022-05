Campolattaro, in due per la poltrona di sindaco: in gioco De Blasis e Paglia (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiuseppe Antonio De Blasis e Simone Paglia: saranno loro due a sfidarsi per la carica di primo cittadino di Campolattaro. Le due liste in campo: Giuseppe Antonio De Blasis (La fonte): Giovanni Casaccia, Alessandro De Blasis, Fabio Di Mangano, Rosario La Rocca, Antonio Mancini, Marco Marino, Ivano Nardone, Serena Nardone, Ciro Piacquadio, Antonella Santopietro Simone Paglia (Le radici, il futuro): Tiziano Caiazza, Raffaella Carrozza, Enzo Cifaldi, Stefano Cimmino, Letizia Di Maria, Salvatore Iadanza, Francesca Lombardi, Adriano Mancini, Pasqualino Mastrogiacomo, Sabatino Mobilia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiuseppe Antonio Dee Simone: saranno loro due a sfidarsi per la carica di primo cittadino di. Le due liste in campo: Giuseppe Antonio De(La fonte): Giovanni Casaccia, Alessandro De, Fabio Di Mangano, Rosario La Rocca, Antonio Mancini, Marco Marino, Ivano Nardone, Serena Nardone, Ciro Piacquadio, Antonella Santopietro Simone(Le radici, il futuro): Tiziano Caiazza, Raffaella Carrozza, Enzo Cifaldi, Stefano Cimmino, Letizia Di Maria, Salvatore Iadanza, Francesca Lombardi, Adriano Mancini, Pasqualino Mastrogiacomo, Sabatino Mobilia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

