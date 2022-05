Basket, Playoff Serie A1 2021/2022, Torino-Ravenna 61-64: tabellino completo (Di sabato 14 maggio 2022) La Reale Mutua Torino ha ceduto il passo all’OraSì Ravenna per 61-64, sul parquet del capoluogo piemontese, nel contesto di gara-5 dei quarti di finale dei Playoff della Serie A2 2021/2022 di Basket. Torino non ha completato l’opera dopo la splendida vittoria in extremis in gara-3, non riuscendo a farsi trascinare dal calore del suo pubblico. Partenza infatti subito complessa per i torinesi, con Cinciarini on fire per gli ospiti e il solo Alibegovic a opporsi; dopo un recupero repentino durante il secondo quarto da parte di Torino, con Scott e Davis tra gli assoluti protagonisti, incubo per Torino intervallato tra terzo e quarto parziale, con romagnoli in ultima istanza superiori meritatamente. In particolare, da ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) La Reale Mutuaha ceduto il passo all’OraSìper 61-64, sul parquet del capoluogo piemontese, nel contesto di gara-5 dei quarti di finale deidellaA2dinon ha completato l’opera dopo la splendida vittoria in extremis in gara-3, non riuscendo a farsi trascinare dal calore del suo pubblico. Partenza infatti subito complessa per i torinesi, con Cinciarini on fire per gli ospiti e il solo Alibegovic a opporsi; dopo un recupero repentino durante il secondo quarto da parte di, con Scott e Davis tra gli assoluti protagonisti, incubo perintervallato tra terzo e quarto parziale, con romagnoli in ultima istanza superiori meritatamente. In particolare, da ...

