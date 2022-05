Advertising

DueMondiNews : ????A Spoleto in 130 per partecipare all’International Dance Competition ??La Settimana Internazionale della Danza da… -

TuttOggi

... proprio come le opere d'arte, e quello dell'Idcè un grande messaggio di speranza in un ... capaci di amplificare messaggi così importanti.' L'evento quest'anno conterà circapartecipanti ...... proprio come le opere d'arte, e quello dell'Idcè un grande messaggio di speranza in un ... L'evento quest'anno conterà circapartecipanti con danzatori provenienti non solo dall'Italia ma ... A Spoleto in 130 per partecipare all’International Dance Competition, da domenica 15 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti Il Palazzo Comunale di Spoleto ha ospitato la conferenza di presentazione di ... L’evento quest’anno conterà circa 130 partecipanti con danzatori provenienti non solo dall’Italia ma anche da Ungheria, ...dell’International Dance Competition Spoleto sarà quella della ripartenza dopo l’anno “sabbatico“ del 2020 e l’edizione light del 2021. Da domenica 130 ballerine e ballerini provenienti non solo ...