Xiaomi Store, promozione “Music ON”: fortissimi sconti su audio e smartphone (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono scattati gli sconti dagli Xiaomi Store, ovvero, i negozi ufficiali dove poter acquistare i prodotti a marchio Xiaomi. Nel dettaglio la nuova promozione si chiama Music ON, e riguarda una serie di promo alquanto interessati su prodotti differenti, dagli smartphone, alle auricolari, passando dagli indossabili. Xiaomi sconti, 12/5/2022 – Computermagazine.itQualche esempio? Lo smartphone Xiaomi 11T con storage da 256 gigabyte e ram da 8 gigabyte, in vendita a soli 449.90 euro, contro i 570.38 euro di Amazon, quindi un risparmio di ben 120 euro e passa. Si tratta di un dispositivo mobile Display da 6,67” 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, proposto ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono scattati glidagli, ovvero, i negozi ufficiali dove poter acquistare i prodotti a marchio. Nel dettaglio la nuovasi chiamaON, e riguarda una serie di promo alquanto interessati su prodotti differenti, dagli, alle auricolari, passando dagli indossabili., 12/5/2022 – Computermagazine.itQualche esempio? Lo11T con storage da 256 gigabyte e ram da 8 gigabyte, in vendita a soli 449.90 euro, contro i 570.38 euro di Amazon, quindi un risparmio di ben 120 euro e passa. Si tratta di un dispositivo mobile Display da 6,67” 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, proposto ...

Advertising

TuttoAndroid : Xiaomi 12 Series in sconto sullo store ufficiale: ecco le migliori offerte - episson_store : #love For Xiaomi Pocophone Poco X3 NFC Case Matte Carbon Fiber Silicone Bumper Flex Phone Cover for Mi Poco X3 Pro… - shahshubham240 : @GyanTherapy xiaomi store hai - svarioken : ?? Lampada guscio rosso (Mario Kart), 11,09€. • Amazon ( - MasterHeep : Da quando ha aperto lo Xiaomi Store vicino casa mia, l’ho praticamente ripulito. -