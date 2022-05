WTA Roma 2022, risultati 13 maggio: le semifinali saranno Swiatek-Sabalenka e Jabeur-Kasatkina (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tabellone principale di singolare del torneo WTA 1000 Roma 2022 di tennis è proseguito oggi, venerdì 13 maggio, con la disputa di tutti i quarti di finale: le semifinali di domani saranno tra Iga Swiatek ed Aryna Sabalenka e tra Ons Jabeur e Daria Kasatkina. Nella parte alta del tabellone la polacca Iga Swiatek soffre un set ma poi si sbarazza della canadese Bianca Andreescu, battuta con lo score di 7-6 (2) 6-0, mentre la bielorussa Aryna Sabalenka elimina la statunitense Amanda Anisimova col punteggio di 4-6 6-3 6-2. Nella parte bassa rimonta vincente della tunisina Ons Jabeur ai danni della greca Maria Sakkari, superata con lo score di 1-6 7-5 6-1, infine Daria ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tabellone principale di singolare del torneo WTA 1000di tennis è proseguito oggi, venerdì 13, con la disputa di tutti i quarti di finale: ledi domanitra Igaed Arynae tra Onse Daria. Nella parte alta del tabellone la polacca Igasoffre un set ma poi si sbarazza della canadese Bianca Andreescu, battuta con lo score di 7-6 (2) 6-0, mentre la bielorussa Arynaelimina la statunitense Amanda Anisimova col punteggio di 4-6 6-3 6-2. Nella parte bassa rimonta vincente della tunisina Onsai danni della greca Maria Sakkari, superata con lo score di 1-6 7-5 6-1, infine Daria ...

