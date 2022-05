Ucraina: De Luca, più che cronache guerra sembra sceneggiato (Di venerdì 13 maggio 2022) “Questa settimana vi ho risparmiato per carita’ di Dio l’osservazione sulla guerra in Ucraina, credo che stiamo arrivando tutti al punto massimo di resistenza oltre il quale e’ difficile andare anche perche’ queste immagini sembrano piu’ uno sceneggiato a puntate che cronache di guerra”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Nel frattempo vanno avanti le previsioni fatte settimane fa – ha aggiunto – la guerra si amplia, la Nato si allarga tanto per calmare il clima anche a paesi neutrali e soprattutto cominciamo a fare i conti con i tagli energetici, delle forniture di gas che rischiano gia’ a fine estate di mettere in ginocchio l’economia del nostre paese”. “Ma tutto questo sembra che non ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 13 maggio 2022) “Questa settimana vi ho risparmiato per carita’ di Dio l’osservazione sullain, credo che stiamo arrivando tutti al punto massimo di resistenza oltre il quale e’ difficile andare anche perche’ queste immaginino piu’ unoa puntate chedi”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in diretta Fb. “Nel frattempo vanno avanti le previsioni fatte settimane fa – ha aggiunto – lasi amplia, la Nato si allarga tanto per calmare il clima anche a paesi neutrali e soprattutto cominciamo a fare i conti con i tagli energetici, delle forniture di gas che rischiano gia’ a fine estate di mettere in ginocchio l’economia del nostre paese”. “Ma tutto questoche non ...

