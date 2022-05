Tumori | Carnevali PD | “Colto l’appello | approviamo il diritto all’oblio oncologico”

(Di venerdì 13 maggio 2022) Giovedì 12 maggio, durante la presentazione del 14esimo Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, è stato condivisodi Favo (Federazione delle associazioni di volontariato in Oncologia) e della Fondazione AIOM, promotrice della raccolta firme, affiche’ ci sia una volontà politica unanime per arrivare prima della fine della legislatura all’approvazione della proposta di legge sul “”. “Noi ci siamo – commenta l’onorevole Elena, Capogruppo PD Commissione Affari Sociali della Camera -. Abbiamo già presentato le proposte di legge sia al Senato che alla Camera e ci sono meccanismi legislativi per poter abbreviare i tempi della sua approvazione. Nel nostro Paese sono 3,6 milioni le persone che hanno avuto una diagnosi di cancro. Di questi, ...

Advertising

la Repubblica

ha invitato il Governo a " confermare che l'approvazione di questo, con adeguate risorse ...un fondo peri NGS per 5 milioni di euro per 2022 e 2023 per test profilazione genomica di. ...ha invitato il Governo a " confermare che l'approvazione di questo, con adeguate risorse ...un fondo peri NGS per 5 milioni di euro per 2022 e 2023 per test profilazione genomica di. ... Tumori, un Piano straordinario per il recupero dell'oncologia post pandemia Favo presenta il 14° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici e insieme a All.Can propone 10 'leve strategiche' e 40 azioni ...L’On. Fabiola Bologna ha presentato un’interrogazione a risposta immediata, rivolta al Ministro della salute, sul Fondo AIFA per il rimborso dei farmaci orfani ...