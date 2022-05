The Band, Carlo Conti conduce questa sera la quarta puntata (Di venerdì 13 maggio 2022) quarta puntata di The Band, il nuovo talent di Rai 1, questa sera con la conduzione di Carlo Conti La quarta puntata di The Band, il nuovo talent di Rai 1, prodotto in collaborazione con Palomar Entertainment, andrà in onda stasera venerdì 13 maggio alle 21.25. Come sempre, alla conduzione ci sarà Carlo Conti, accompagnato dalla super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Si tratta del penultimo appuntamento con il talent in vista della finalissima del 20 maggio. E dunque i punti in palio in quest’occasione varranno ancora di più per gli 8 gruppi in gara. C’è chi avrà la possibilità di confermare l’ottimo piazzamento fin qui ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 13 maggio 2022)di The, il nuovo talent di Rai 1,con la conduzione diLadi The, il nuovo talent di Rai 1, prodotto in collaborazione con Palomar Entertainment, andrà in onda stavenerdì 13 maggio alle 21.25. Come sempre, alla conduzione ci sarà, accompagnato dalla super giuria formata daVerdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Si tratta del penultimo appuntamento con il talent in vista della finalissima del 20 maggio. E dunque i punti in palio in quest’occasione varranno ancora di più per gli 8 gruppi in gara. C’è chi avrà la possibilità di confermare l’ottimo piazzamento fin qui ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Concerto improvvisato degli #U2 nella metropolitana di #Kiev. Bono e The Edge hanno duettato con la band ucraina… - lucianonobili : Che bellissima sorpresa il concerto improvvisato degli #U2 nella metropolitana di #Kiev. Emozione pura per il duett… - baldifrance : @tommaso_zorzi Mi sembra the band - Giulia__29 : @tommaso_zorzi C'è l'isola dei famosi su 5 e a Rai 1 c'è The Band...?? - ergh_09 : @IstintoDiVino Band of Brothers, The Pacific e Generation Kill, ma sono io ad avere certi gusti. -