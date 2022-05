Sonia Bruganelli spiega per quale motivo non farà più il Gf Vip. E su una possibile collaborazione con Soleil Sorge… (Di venerdì 13 maggio 2022) L’abbiamo vista nel ruolo inedito di opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini per il secondo anno consecutivo. La presenza di Sonia Bruganelli, così come quella di Adriana Volpe, è stata fortemente voluta dal conduttore. Ma tornerebbe a rivestire questo ruolo? Nel corso di una lunga intervista al settimanale Gente, Sonia ha svelato cosa davvero vorrebbe fare in televisione: Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei credibile di nuovo nel ruolo di opinionista, quello che dovevo dire l’ho detto. In Tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice nel ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di produzioni nuove. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 13 maggio 2022) L’abbiamo vista nel ruolo inedito di opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini per il secondo anno consecutivo. La presenza di, così come quella di Adriana Volpe, è stata fortemente voluta dal conduttore. Ma tornerebbe a rivestire questo ruolo? Nel corso di una lunga intervista al settimanale Gente,ha svelato cosa davvero vorrebbe fare in televisione: Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei credibile di nuovo nel ruolo di opinionista, quello che dovevo dire l’ho detto. In Tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice nel ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di produzioni nuove. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto ...

