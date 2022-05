SIMEST con il fondo di Venture Capital a sostegno delle imprese

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In un periodo di profonda incertezza e cambiamento, che ha reso indispensabile un intervento istituzionale per aiutare lea ridefinire il proprio modello di sviluppo,– la società che ha come mission istituzionale il supporto finanziario per l'internazionalizzazioneitaliane – è stata investita di un incarico centrale per il rilancio del Made in Italy nel mondo, fornendo ampia liquidità, anche aperduto, attraverso i Finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione. Strumenti adatti in particolare alle PMI che vogliano intraprendere un percorso di crescita internazionale, con investimenti che vadano nella direzione di una transizione digitale ed ecologica.inoltre può offrireanche alle ...