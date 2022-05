Real Madrid | Ancelotti | “Non mi piace darmi dei voti” | VIDEO

Advertising

deejayfaremi : Most Real Madrid goals. 450: Cristiano Ronaldo 323: KARIM BENZEMA 323: Raul 308: Alfredo Di Stefano. - sportmediaset : Vinicius show, il Real Madrid frulla il Levante e lo fa retrocedere #liga #real #sportmediaset… - DiMarzio : .@LaLiga I Il @realmadrid di #Ancelotti batte 6-0 il @LevanteUD e condanna #Lisci alla retrocessione in Segunda - chriderri97 : @rabiotmachia Luka Modric post vittoria champions del Real Madrid. Se la prendo esigo il follow di RabiotMachia - fettonejr : @MourinhoPics io ho detto il mio parere. Non sto facendo nessun problema visto che non mi interessa ne il Real Madrid nè il Barcellona -

Ilcampione ha demolito il Levante , che è stato spazzato via per 6 - 0, nel segno di Vinicius Jr , autore di una tripletta. Giornata tranquilla anche per il Barcellona , che conserva il ...Duro attacco di Gerard Piqué nei confronti di Jose Mourinho. Il difensore del Barcellona ha rinfacciato allo Special One, che ha allenato il, di aver distrutto il modo di vedere il calcio in Spagna: 'In Spagna è stata durissima, per Mourinho. Ricordo che la prima volta che venne al Camp Nou con il, dopo aver vinto ...Il difensore blaugrana commenta l’esperienza spagnola di Mourinho e non risparmia le critiche Gerard Piqué ha rilasciato un’intervista a skybet e tra i diversi temi ha parlato anche di José Mourinho, ...Le probabili formazioni di Cadice-Real Madrid, match valido per la trentasettesima giornata della Liga con i Blancos già campioni di Spagna ...