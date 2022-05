Rapina a mano armata due supermercati, poi investe un carabiniere per garantirsi la fuga: militare in codice rosso (Di venerdì 13 maggio 2022) Pomeriggio di paura a Velletri, dove, mercoledì 11 maggio, un 23enne di Aprilia ha prima commesso due rapine a mano armato poi ha tentato di uccidere un carabiniere investendolo. Il ragazzo aveva commesso due rapine in sequenza. Prima era entrato nel supermercato Carrefour. Si era diretto alle casse e, minacciando i dipendenti e terrorizzando i clienti, aveva portato via l’incasso. Poi, non soddisfatto del bottino, si era recato presso l’Eurospin. Lì aveva ripetuto la stessa scena. Pistola in pugno, aveva preteso i soldi delle casse ed era fuggito. L’investimento del militare Ma i carabinieri, avvertiti dopo la prima Rapina, si erano messi alla ricerca dell’uomo. A un posto di blocco, Un carabinieri ha fatto cenno all’auto condotta dal malvivente di fermarsi, ma il Rapinatore ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) Pomeriggio di paura a Velletri, dove, mercoledì 11 maggio, un 23enne di Aprilia ha prima commesso due rapine aarmato poi ha tentato di uccidere unndolo. Il ragazzo aveva commesso due rapine in sequenza. Prima era entrato nel supermercato Carrefour. Si era diretto alle casse e, minacciando i dipendenti e terrorizzando i clienti, aveva portato via l’incasso. Poi, non soddisfatto del bottino, si era recato presso l’Eurospin. Lì aveva ripetuto la stessa scena. Pistola in pugno, aveva preteso i soldi delle casse ed era fuggito. L’investimento delMa i carabinieri, avvertiti dopo la prima, si erano messi alla ricerca dell’uomo. A un posto di blocco, Un carabinieri ha fatto cenno all’auto condotta dal malvivente di fermarsi, ma iltore ha ...

