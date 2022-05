Perisic-Inter, sarà addio: accordo trovato con un club di Premier! (Di venerdì 13 maggio 2022) È arrivata un’incredibile notizia di mercato che sconvolgerà l’Inter e i suoi tifosi. Inter Chelsea PerisicSecondo quanto riportato da Sport Mediaset Ivan Perisic ha già scelto la meta per la prossima stagione. Il croato viene da una stagione molto buona, vedendo l’età e i numeri si potrebbe dire che il suo contributo al piazzamento ottenuto dall’Inter è stato fondamentale. Già da tempo si aspettava un’offerta di rinnovo da parte della società, ma pare che il giocatore abbia già deciso, la sua prossima avventura sarà in Premier League. Si era parlato di un Interesse della Juventus su Perisic, magari sarebbe stato un ottimo modo per fare qualche passo avanti su Dybala, ma il giocatore ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) È arrivata un’incredibile notizia di mercato che sconvolgerà l’e i suoi tifosi.ChelseaSecondo quanto riportato da Sport Mediaset Ivanha già scelto la meta per la prossima stagione. Il croato viene da una stagione molto buona, vedendo l’età e i numeri si potrebbe dire che il suo contributo al piazzamento ottenuto dall’è stato fondamentale. Già da tempo si aspettava un’offerta di rinnovo da parte della società, ma pare che il giocatore abbia già deciso, la sua prossima avventurain Premier League. Si era parlato di unesse della Juventus su, magari sarebbe stato un ottimo modo per fare qualche passo avanti su Dybala, ma il giocatore ...

Advertising

Inter : ? | ANCORAAAAAAAAAAAAAAAAAA 101'- Mancino clamoroso di #Perisic, e sono 4! #JuventusInter 2?? - 4??… - Inter : Ivan Perišic (IPA: [i?an peri?it?]; Spalato, 2 febbraio 1989) è un calciatore croato, centrocampista o attaccante d… - Inter : ?? | PERISIC 107'- In ritardo perchè #Perisic non ci ha lasciato il tempo di postare #JuventusInter 2?? - 4??… - SpazioInter : Perisic pronto a salutare l’Inter, trovato l’accordo con un top club: le ultime! - - NeroTifoso : Perisic al Chelsea porta Lukaku all’Inter. Altrimenti non trovo il senso -