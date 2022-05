“O ci dai un nipote o 650mila dollari”: coppia fa causa al figlio (Di venerdì 13 maggio 2022) Il caso si svolge in India: la coppia, Sanjeev e Sadhana Prasad, ha presentato al tribunale di Haridwar una petizione per un risarcimento in denaro se il figlio non darà loro un nipote entro un anno. Come riporta il Times of India, la coppia si lamenta che il figlio, sposato da 6 anni, non ha ancora intenzione di avere un bambino con sua moglie e che deve rimediare al più presto: “Dopo 6 anni non stanno ancora pianificando di avere un bambino“, ha affermato la coppia nella petizione presentata la scorsa settimana al tribunale di Haridwar. “Almeno se abbiamo un nipote con cui passare il tempo, il nostro dolore diventerà sopportabile“. La coppia ha dichiarato di avere problemi finanziari perché nel tempo hanno esaurito tutti i loro risparmi per pagare al ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 13 maggio 2022) Il caso si svolge in India: la, Sanjeev e Sadhana Prasad, ha presentato al tribunale di Haridwar una petizione per un risarcimento in denaro se ilnon darà loro unentro un anno. Come riporta il Times of India, lasi lamenta che il, sposato da 6 anni, non ha ancora intenzione di avere un bambino con sua moglie e che deve rimediare al più presto: “Dopo 6 anni non stanno ancora pianificando di avere un bambino“, ha affermato lanella petizione presentata la scorsa settimana al tribunale di Haridwar. “Almeno se abbiamo uncon cui passare il tempo, il nostro dolore diventerà sopportabile“. Laha dichiarato di avere problemi finanziari perché nel tempo hanno esaurito tutti i loro risparmi per pagare al ...

