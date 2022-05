Nuoto di fondo, Paltrinieri è bronzo alla Coppa Len di Piombino (Di venerdì 13 maggio 2022) Piombino – La seconda tappa della Coppa Len a Piombino conferma ancora una volta l’Italfondo al vertice. Nelle 10 chilometri si impongono a sorpresa il giovane francese Sacha Velly in 1h50’30”2 e la tedesca Leonie Beck, bronzo iridato nei cinquemila a Gwangju 2019, che chiude in 2h00’35”7 e gli azzurri occupano gli altri gradini del podio; alle spalle del quindicenne di Leon, piccolo comune dell’Alta Francia, c’è uno strepitoso Marcello Guidi – tesserato per Fiamme Oro e Rari Nantes Cagliari – in 1h50’33”8 e il vincitore di tutto, nonché olimpionico della vasca e bronzo olimpico in acque libere, Gregorio Paltrinieri che, malgrado la condizione atletica non brillante, dovuta al periodo di allenamento, è terzo in 1h50’41”7. SuperGreg precede il compagno d’allenamenti ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022)– La seconda tappa dellaLen aconferma ancora una volta l’Italal vertice. Nelle 10 chilometri si impongono a sorpresa il giovane francese Sacha Velly in 1h50’30”2 e la tedesca Leonie Beck,iridato nei cinquemila a Gwangju 2019, che chiude in 2h00’35”7 e gli azzurri occupano gli altri gradini del podio; alle spalle del quindicenne di Leon, piccolo comune dell’Alta Francia, c’è uno strepitoso Marcello Guidi – tesserato per Fiamme Oro e Rari Nantes Cagliari – in 1h50’33”8 e il vincitore di tutto, nonché olimpionico della vasca eolimpico in acque libere, Gregorioche, malgrado la condizione atletica non brillante, dovuta al periodo di allenamento, è terzo in 1h50’41”7. SuperGreg precede il compagno d’allenamenti ...

Advertising

this1sluca : @im_from_uranus amo se vieni a nuoto con quella parrucca te ne cali a fondo dopo due bracciate. Ma se arrivi vivo i… - labrosport : ???? ????? Appuntamento per venerdì 13 nelle acque sottostanti la terrazza di Piazza Bovio. - corsia4it : #acquelibere manca solo una settimana all’esordio del GP Sicilia Openwater abbiamo intervistato il Coordinatore del… - Miceli11Zaira : @Gianmarcomacpez Gian ho la testa sempre piena..ho due gare di fondo di nuoto e non mi appoggia ne incoraggia nessu… - Nicola89144151 : Giro d'Italia 2022: domani terza e ultima tappa in terra ungherese. Si arriva presso il Lago Balaton, che in passat… -