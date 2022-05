Nba, Playoff 2022: calendario e risultati di tutte le partite (Di venerdì 13 maggio 2022) Il calendario con i risultati di tutte le partite dei Playoff 2022 di Nba. Comincia la corsa al titolo per le franchigie del campionato più spettacolare al mondo. Un percorso che passa da quarti di finale e semifinale per poi determinare la vincitrice delle rispettive Conference, fino alle Nba Finals che determineranno la vincitrice del titolo. Ecco quindi tutti i risultati aggiornati turno dopo turno. IL TABELLONE DEI Playoff SEMIFINALI EASTERN CONFERENCE GARA-1 Domenica 1 maggio Ore 19:00 – Boston Celtics – Milwaukee Bucks 89-101 Martedì 3 maggio Ore 01:30 – Miami Heat – Philadelphia 76ers 106-92 GARA-2 Mercoledì 4 maggio Ore 01:00 – Boston Celtics – Milwaukee Bucks 109-86 Giovedì 5 maggio Ore 01:30 – Miami Heat – Philadelphia 76ers ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilcon idiledeidi Nba. Comincia la corsa al titolo per le franchigie del campionato più spettacolare al mondo. Un percorso che passa da quarti di finale e semifinale per poi determinare la vincitrice delle rispettive Conference, fino alle Nba Finals che determineranno la vincitrice del titolo. Ecco quindi tutti iaggiornati turno dopo turno. IL TABELLONE DEISEMIFINALI EASTERN CONFERENCE GARA-1 Domenica 1 maggio Ore 19:00 – Boston Celtics – Milwaukee Bucks 89-101 Martedì 3 maggio Ore 01:30 – Miami Heat – Philadelphia 76ers 106-92 GARA-2 Mercoledì 4 maggio Ore 01:00 – Boston Celtics – Milwaukee Bucks 109-86 Giovedì 5 maggio Ore 01:30 – Miami Heat – Philadelphia 76ers ...

