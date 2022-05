Movida Napoli | servono vodka a una 15enne | locale chiuso Denunciato anche il barista

Advertising

NotizieFrance : Ex parcheggiatore abusivo ripulisce le vie della movida: la storia di Paolo (VIDEO) - anteprima24 : ** Ex #Parcheggiatore #Abusivo ripulisce le vie della #Movida: la storia di Paolo (#Video) **… - TgrRai : Movida violenta nella notte: spari, accoltellamenti, risse e sanzioni. A Napoli è allarme criminalità e minori. Inc… - ilgiornale : Pesante il bollettino del fine settimana all'ombra del Vesuvio: spari alle 4 di notte e diversi ragazzi fermati per… - infoitinterno : Movida a Napoli, raid all'alba a via Acton: aggredito un ventenne -

nel mirino della polizia. Controlli notturni: 255 persone identificate, 13 maggio 2022 " Serve v odka a una ragazza 15enne : denunciato il barista, locale chiuso per due ...Ma asta provvedendo Gaetano Manfredi. Il sindaco - passante non nega i problemi, non contesta il disastro dei trasporti o il fatto che la città sia sporca, e neanche che lasia rimasta ...Locale chiuso per 15 giorni a Napoli per aver somministrato alcolici ad una minorenne. La decisione è stata adottata dal Questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale. Si ...Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un locale in largo San ...