MotoGP, Joan Mir: “E’ una situazione difficile, ma siamo concentrati sulla pista” (Di venerdì 13 maggio 2022) Concentrazione e lavoro: è con questo spirito che lo spagnolo Joan Mir ha approcciato al fine-settimana di Le Mans (Francia), settimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato transalpino il pilota della Suzuki si è molto concentrato sulla messa a punto della moto, concludendo in ottava posizione la FP2 e dovendo fare i conti con una caduta fortunatamente senza conseguenze. Tuttavia questo è il primo weekend dopo l’annuncio a sorpresa della Casa di Hamamatsu di abbandonare il Motomondiale per via di alcune prese di posizione a livello aziendale che hanno reso necessaria l’uscita di scena. Una rivelazione che ha scosso tutti gli appassionati, ma ancor di più i diretti interessati. Da questo punto di vista, ad autosport.com, Mir ha raccontato le sue sensazioni: “Non è sicuramente facile assorbire quanto accaduto, ma il nostro ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Concentrazione e lavoro: è con questo spirito che lo spagnoloMir ha approcciato al fine-settimana di Le Mans (Francia), settimo round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato transalpino il pilota della Suzuki si è molto concentratomessa a punto della moto, concludendo in ottava posizione la FP2 e dovendo fare i conti con una caduta fortunatamente senza conseguenze. Tuttavia questo è il primo weekend dopo l’annuncio a sorpresa della Casa di Hamamatsu di abbandonare il Motomondiale per via di alcune prese di posizione a livello aziendale che hanno reso necessaria l’uscita di scena. Una rivelazione che ha scosso tutti gli appassionati, ma ancor di più i diretti interessati. Da questo punto di vista, ad autosport.com, Mir ha raccontato le sue sensazioni: “Non è sicuramente facile assorbire quanto accaduto, ma il nostro ...

