Limone e sale | l’antico rimedio che non mancherà più in casa

Leggi su formatonews

(Di venerdì 13 maggio 2022)che nonpiù in: le diverse situazioni in cui può essere utilizzato in maniera efficace. La saggezza antica e ‘popolare’, oltre ad essere ricca di storia, ci tramanda da tempo alcuni piccoli ‘trucchi’ che ci permettono di far fronte a determinate situazioni in maniera brillante, sapendosi comunque arrangiare da sé., un’accoppiata davvero vincente! (Foto: Pixabay).Uno dei rimedi fatti inpiù utilizzati è senza dubbio una miscela composta da; sapete tutte le situazioni in cui può essere utilizzato con ottimi risultati? Eccole, non mancheranno più inquesti due ...