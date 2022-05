Lazio, Lucas Leiva annuncia l’addio: “Altre due partite e poi tornerò in Brasile. Gremio? Vediamo” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, nel corso di una diretta YouTube, ha parlato del suo futuro che dovrebbe essere in Brasile come dichiarato da lui stesso: “Non è un segreto il mio rapporto con il Gremio ma bisogna vedere se può diventare concretamente un’opzione. Devo giocare Altre due partite in Serie A, poi tornerò in Brasile e il mio contratto con la Lazio scadrà a giugno. Dopo valuterò tutte le opzioni che si presenteranno”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Il centrocampista della, nel corso di una diretta YouTube, ha parlato del suo futuro che dovrebbe essere income dichiarato da lui stesso: “Non è un segreto il mio rapporto con ilma bisogna vedere se può diventare concretamente un’opzione. Devo giocareduein Serie A, poiine il mio contratto con lascadrà a giugno. Dopo valuterò tutte le opzioni che si presenteranno”. SportFace.

