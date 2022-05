Internazionali 2022, Fognini e Bolelli che vittoria: Krawietz e Mies battuti, azzurri in semifinale (Di venerdì 13 maggio 2022) Simone Bolelli e Fabio Fognini tengono alta la bandiera italiana agli Internazionali BNL d’Italia 2022. Nel torneo di doppio maschile gli azzurri sconfiggono in rimonta la coppia tedesca, ottava testa di serie del torneo, formata da Kevin Krawietz e Andreas Mies con lo score finale di 6-7(3) 6-4 11-9 dopo due ore e un minuto di gioco. In semifinale, domani sera sul campo centrale, affronteranno Mektic-Pavic. Partita molto equilibrata con la coppia azzurra che parte bene e si porta avanti sul 3-1 ma i tedeschi riescono a recuperare immediatamente il controbreak impattando sul 3-3. Da qui non ci sono più occasioni per chi risponde e dunque si arriva direttamente al tie-break: Krawietz e Mies dal 2-2 cambiano marcia e ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Simonee Fabiotengono alta la bandiera italiana agliBNL d’Italia. Nel torneo di doppio maschile glisconfiggono in rimonta la coppia tedesca, ottava testa di serie del torneo, formata da Kevine Andreascon lo score finale di 6-7(3) 6-4 11-9 dopo due ore e un minuto di gioco. In, domani sera sul campo centrale, affronteranno Mektic-Pavic. Partita molto equilibrata con la coppia azzurra che parte bene e si porta avanti sul 3-1 ma i tedeschi riescono a recuperare immediatamente il controbreak impattando sul 3-3. Da qui non ci sono più occasioni per chi risponde e dunque si arriva direttamente al tie-break:dal 2-2 cambiano marcia e ...

