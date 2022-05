GTWC Europe | FP2 Magny-Cours | Raffaele Marciello senza rivali | 6° posto per l’Audi di Valentino Rossi

(Di venerdì 13 maggio 2022)si conferma al vertice della classifica dei tempi al termine della seconda sessione di prove libere adel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Lo svizzero di Mercedes (Akkodis ASP #89) comanda con quasi due decimi di vantaggio sulla prima delle Audi di WRT. I belgi inseguono l’AMG transalpina alla vigilia delle due prove di questo fine settimana. Seconda posizione per Dries Vanthoor/Charles Weerts WRT #32/Audi) davanti alla gemella di Christopher Mies /Jean-Baptiste Simmenauer #33, non brillanti in quel di Brands Hatch. Giornata positiva anche per#46 di. Il ‘Dottore’ si colloca al sestodella graduatoria generale grazie al tempo del belga Frédéric ...

Siamo in Francia, Magny Cours, per il secondo round sprint della stagione. Son passati 15 giorni dall'ultimo appuntamento inglese di Brands Hatch, dove avevamo trovato una pista ostica per i sorpassi ...Raffaele Marciello si conferma il padrone del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Sessione perfetta per il #89 di Akkodis ASP (Mercedes), leader del campionato dopo le due competizioni di Brands Hatch. Lo svizzero detta il passo in 1.36.345 con ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Cala il sipario sula prima giornata d'attività in Francia per il GTWC Europe. Appuntamento a domani con la Q1 e soprattutto la race-1. Un saluto a tutti ...Siamo in Francia, Magny Cours, per il secondo round sprint della stagione. Son passati 15 giorni dall’ultimo appuntamento inglese di Brands Hatch, dove avevamo trovato una pista ostica per i sorpassi ...