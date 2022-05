Governo, Conte: “Non voglio crisi, lavoro per rafforzare Draghi” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non vogliamo affatto una crisi di Governo. Sono il leader che sta lavorando per rafforzare ancora di più il primo ministro Draghi, che regge un Governo di unità nazionale: da Liberi e Uguali fino alla Lega di Salvini”. Lo assicura il leader M5S Giuseppe Conte, intervistato dalla stampa estera, prendendo “atto che le dichiarazioni fatte dal presidente Draghi a Washington sono molto vicine alle posizioni che ho tenuto. Sono fiducioso che anche le altre forze politiche e tutto il Governo” potranno convergere sulla “nostra posizione di prudenza”. Parlando della guerra in Ucraina, Conte ricorda che “siamo al terzo decreto per l’invio di armi, adesso però siamo a due mesi e mezzo dal conflitto, credo che ora sia necessario ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non vogliamo affatto unadi. Sono il leader che sta lavorando perancora di più il primo ministro, che regge undi unità nazionale: da Liberi e Uguali fino alla Lega di Salvini”. Lo assicura il leader M5S Giuseppe, intervistato dalla stampa estera, prendendo “atto che le dichiarazioni fatte dal presidentea Washington sono molto vicine alle posizioni che ho tenuto. Sono fiducioso che anche le altre forze politiche e tutto il” potranno convergere sulla “nostra posizione di prudenza”. Parlando della guerra in Ucraina,ricorda che “siamo al terzo decreto per l’invio di armi, adesso però siamo a due mesi e mezzo dal conflitto, credo che ora sia necessario ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Scenario della guerra è cambiato e il governo non ha un mandato politico, serve voto. Dopo il terzo decret… - CarloCalenda : Conte per essere un avvocato è piuttosto confuso. Ogni governo che riceve la fiducia da un parlamento eletto ha un… - vitopetrocelli : Il 31 marzo il M5S, insieme ad altri, ha dato una delega in bianco al governo sulle armi all'Ucraina. Delega che re… - settimiobro : RT @ottogattotto: #Conte vs #Draghi: 'Scenario di guerra nuovo, il governo non ha mandato politico. Altre armi all'Ucraina? Abbiamo già dat… - StefaniaFalone : RT @Adnkronos: Il leader del #M5S #Conte rassicura: 'Non voglio la crisi, lavoro ancor di più per rafforzare il premier #Draghi'. https:/… -