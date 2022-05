Giovedì 12 Maggio 2022 – 432ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di venerdì 13 maggio 2022) seduta Ora inizio: 09:43 Con 178 voti favorevoli, 31 contrari e un’astensione, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando un maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2564, conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Il testo passa alla Camera. L’articolo 1 dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022. L’articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica. L’articolo 4 riconosce un credito d’imposta per ... Leggi su udine20 (Di venerdì 13 maggio 2022)Ora inizio: 09:43 Con 178 voti favorevoli, 31 contrari e un’astensione, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando un maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2564, conversione in legge del decreto-legge 21 marzo, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Il testo passa alla Camera. L’articolo 1 dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile. L’articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica. L’articolo 4 riconosce un credito d’imposta per ...

