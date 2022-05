Genoa e Sampdoria, all’attacco per raggiungere la salvezza (Di venerdì 13 maggio 2022) I rossoblù devono vincere due partite, i blucerchiati potrebbero essere costretti a farlo. Entrambe le squadre faticano molto a trovare la porta: ecco cosa studiano i due mister Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 13 maggio 2022) I rossoblù devono vincere due partite, i blucerchiati potrebbero essere costretti a farlo. Entrambe le squadre faticano molto a trovare la porta: ecco cosa studiano i due mister

Advertising

Gambles_4_fun : RT @MarkOHaire: ?? Best 20+ Booking Pts ???? 92% Roma 92% Valencia 89% Elche 89% Getafe 89% Metz 86% Cagliari 86% Levante 86% Mallorca 86% Ud… - DarioAdragna1 : RT @Adelina728: Prefazione di Emiliano Moretti al libro 'La grande storia dei derby Genoa Sampdoria' di Simone Arveda e Mattia Brighenti. #… - FlairrLawrenzo1 : RT @MarkOHaire: ?? Best 20+ Booking Pts ???? 92% Roma 92% Valencia 89% Elche 89% Getafe 89% Metz 86% Cagliari 86% Levante 86% Mallorca 86% Ud… - MarkOHaire : ?? Best 20+ Booking Pts ???? 92% Roma 92% Valencia 89% Elche 89% Getafe 89% Metz 86% Cagliari 86% Levante 86% Mallorc… - Fede19282 : RT @Adelina728: Prefazione di Emiliano Moretti al libro 'La grande storia dei derby Genoa Sampdoria' di Simone Arveda e Mattia Brighenti. #… -