Funicolare di Montevergine, da lunedì operativa tutti i giorni (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFunicolare di Montevergine, corse tutti i giorni a partire dalla prossima settimana. Dal 16 maggio Air Campania implementa i collegamenti. Terminate con esito positivo le revisioni quinquennali a cui l’impianto di trasporto è stato sottoposto nei giorni scorsi, da lunedì entra in vigore il programma d’esercizio estivo. Sono 66 le corse settimanali, con servizi ogni 45 minuti nella fascia oraria dalle 8.30 alle 14.15. Domenica e festivi previsto un ulteriore potenziamento dei collegamenti Mercogliano-Montevergine e partenze della Funicolare ogni 30 minuti. Dalla prossima settimana Air Campania terrà costantemente monitorato il flusso dei viaggiatori e la domanda di mobilità in prospettiva futura. Obiettivo dell’azienda ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi, corsea partire dalla prossima settimana. Dal 16 maggio Air Campania implementa i collegamenti. Terminate con esito positivo le revisioni quinquennali a cui l’impianto di trasporto è stato sottoposto neiscorsi, daentra in vigore il programma d’esercizio estivo. Sono 66 le corse settimanali, con servizi ogni 45 minuti nella fascia oraria dalle 8.30 alle 14.15. Domenica e festivi previsto un ulteriore potenziamento dei collegamenti Mercogliano-e partenze dellaogni 30 minuti. Dalla prossima settimana Air Campania terrà costantemente monitorato il flusso dei viaggiatori e la domanda di mobilità in prospettiva futura. Obiettivo dell’azienda ...

