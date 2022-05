Eurovision 2022, noto cantante contro Blanco/Mahmood e Lauro: cos’ha detto? (Di venerdì 13 maggio 2022) In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Adnkronos, un noto cantante del panorama nazionale ha criticato Eurovision 2022. In particolare, sono finiti nel mirino Blanco, Mahmood e Achille Lauro. Potrebbe interessarti: Dove e quando vedere Eurovision 2022 La stoccata di un famoso cantante italiano Morgan ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. A 24 ore dalla finale dell’Eurovision 2022, l’artista milanese ha lanciato una stilettata alla manifestazione: “Non lo sto seguendo, credo sia più scena che sostanza”. Secondo il diretto interessato, nei giorni della messa in onda dell’Eurovision Song Contest 2022 l’informazione si è ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 13 maggio 2022) In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Adnkronos, undel panorama nazionale ha criticato. In particolare, sono finiti nel mirinoe Achille. Potrebbe interessarti: Dove e quando vedereLa stoccata di un famosoitaliano Morgan ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. A 24 ore dalla finale dell’, l’artista milanese ha lanciato una stilettata alla manifestazione: “Non lo sto seguendo, credo sia più scena che sostanza”. Secondo il diretto interessato, nei giorni della messa in onda dell’Song Contestl’informazione si è ...

Advertising

RaiUno : Unico grande amore ???? All’#Eurovision2022 @ilvolo L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - vogue_italia : Laura Pausini, per la seconda serata all' Eurovision 2022, ha scelto tre meravigliosi look firmati Alberta Ferretti… - WARNERMUSICIT : Stasera @AchilleIDOL in gara per la seconda semifinale all'Eurovision Song Contest 2022 a Torino con il brano 'STRI… - jimoonlight : RT @vivilacosiah_: 13 maggio 2022, Mahmood e Blanco, i candidati italiani all’Eurovision girano sul monopattino per Torino, cantando canzon… - Montecarlonews : Chi ci sarà al Galà dell’Eurovision? -