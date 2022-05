Draghi punge l’Ue sul gas in rubli La “zona grigia” per i pagamenti fa comodo | ma è segno di debolezza

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tra pochi giorni, intorno alla metà di maggio, scadranno i termini per il pagamento del gas che Eni compra dalla Russia. Non pagare non è un’opzione, perché significherebbe

Mariotira il freno a mano: 'E' venuto il momento di chiedersi come si costruisce la pace' ela Russia: 'Non è Golia'. Poi il retroscena: 'Ecco cosa mi disse Putin'. Al termine della visita ...Le dichiarazioni del premier Mario, al termine dell'incontro con il presidente americano Joe ... Poco dopo, la professoressa Rosa Braidottiuna parte dei pacifisti italiani, mossi più da un'... Draghi in Aula al ritorno dagli Usa. Lo stop di Palazzo Chigi a Conte Per poter acquistare il metano russo le compagnie europee aprono conti in Svizzera con Gazprombank, ma grazie a un sistema a doppio conto le sanzioni non vengono violate ...Mario Draghi tira il freno a mano: “E’ venuto il momento di chiedersi come si costruisce la pace” e punge la Russia: “Non è Golia”. Poi il retroscena: “Ecco cosa mi disse Putin”. Al termine della ...