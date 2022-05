Da Ail farmaci e dispositivi per pazienti ematologici ucraini, consegna a Cracovia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Continua l’impegno dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma (Ail) e dei suoi 15.000 volontari a favore del popolo ucraino e dei più fragili e bisognosi di cure mediche e assistenza come i malati ematologici, sia quelli rimasti nelle terre ucraine dilaniate dalla guerra sia i pazienti che hanno potuto raggiungere in queste settimane l’Italia. Una delegazione di Ail, guidata dal presidente nazionale Pino Toro, e Giuseppe Gioffrè, presidente della Sezione Ail Udine-Gorizia, insieme ad alcuni volontari friulani è giunta in Polonia con un ingente carico di medicine e dispositivi medicali e sanitari, anche di primo soccorso, da consegnare ai reparti di ematologia ucraini, ed è stata ricevuta ieri presso l’Istituto italiano di Cultura di Cracovia dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Continua l’impegno dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma (Ail) e dei suoi 15.000 volontari a favore del popolo ucraino e dei più fragili e bisognosi di cure mediche e assistenza come i malati, sia quelli rimasti nelle terre ucraine dilaniate dalla guerra sia iche hanno potuto raggiungere in queste settimane l’Italia. Una delegazione di Ail, guidata dal presidente nazionale Pino Toro, e Giuseppe Gioffrè, presidente della Sezione Ail Udine-Gorizia, insieme ad alcuni volontari friulani è giunta in Polonia con un ingente carico di medicine emedicali e sanitari, anche di primo soccorso, dare ai reparti di ematologia, ed è stata ricevuta ieri presso l’Istituto italiano di Cultura didal ...

