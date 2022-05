Cristiano Malgioglio | avete mai visto la sua casa? Sembra una dimora principesca

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il mitico ed unico paroliere ed opinionistaha unaincredibile. La sua è unaextralussoè di sicuro uno dei volti più conosciuti nel piccolo schermo. In passato lo abbiamoricoprire il ruolo di opinionista all’interno di vari reality, anche se egli è conosciuto per essere l’autore di numerose canzoni. Canzoni che, ancora oggi, possono essere considerate delle vere e proprie pietre miliari nel panorama musicale italiano. Ricordiamo che è stato proprio lui a mettere nero su bianco su alcuni dei testi più celebri di Pupo, tra cui Gelato al cioccolato. Anche per Raffaella Carrà, come L’importante è finire. Poichéè entrato più di una volta ...

Advertising

fraversion : hall di un albergo torinese. Cristiano Malgioglio saluta Chiambretti poi gli si avvicina un tizio e gli fa: “Cristi… - trash_italiano : SPERO SOLO CHE ALL’ESTERO STIANO GUARDANDO L’EUROVISION CON L’AUDIO ORIGINALE PER APPREZZARE CRISTIANO MALGIOGLIO.… - trash_italiano : CRISTIANO MALGIOGLIO SEI OSSIGENO #ESC2022 #Eurovision - ProssimiC : RT @fraversion: hall di un albergo torinese. Cristiano Malgioglio saluta Chiambretti poi gli si avvicina un tizio e gli fa: “Cristiano scus… - eclissidiluna_ : RT @yleniaindenial1: Grazie a Cristiano Malgioglio stiamo imparando che nelle varie nazioni non coltivano solo barbabietole da zucchero ma… -

, invito al matrimonio del cantante dell'Eurovision 2022 Un invito speciale perche, durante l' Eurovision 2022 , ha svelato di essere stato invitato al ...L 'eliminazione dalla gara di Achille Lauro non è andata giù a, che ha commentato l'Eurovision live, affiancato da Gabriele Corsi . ' Non ci sto, così non ci sto. ' - si è ...Il mitico ed unico paroliere ed opinionista Cristiano Malgioglio ha una casa incredibile. La sua è una dimora extralusso ...Eurovision Song Contest 2022 non si ferma: la seconda semifinale supera gli ascolti della prima Un altro grande successo per Rai 1 in prima serata. La ...